《SAFT专栏》阿里巴巴上市与金融中心霸主之争

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；/编译 朱晓军/蔡美珍
路透3月18日 -纽约成为全球最大金融中心这事并不值得庆祝，要知道为什么，只需看看阿里巴巴的首次公开发行(IPO)经历。
中国电子商务公司阿里巴巴宣布要在美国而非香港上市，这个决定很大程度是出于监管方面的考虑。就在阿里巴巴宣布决定几个小时前，纽约刚刚在一项调查中首次登上全球金融中心的头把交椅。
角逐最大金融中心头衔有点类似申办奥运会：成功者通常都是输家，不过运动员(或银行家)从中获利良多。
根据伦敦咨询公司Z/Yen编制的全球金融中心指数，纽约首次在金融中心的排名中超越伦敦，而错失阿里巴巴IPO的香港则排在第三。
显然，纽约可以提供有深度的资本市场和专业技能，但是阿里巴巴转了半个地球去那里上市，一个关键原因在于：香港不同意这种对高管有利的公司治理结构。
双方的争议在于这样一个条款：一小部分持少数股的阿里巴巴内部人士有权提名董事人选，这种公司结构在美国获许，但在香港却行不通。
阿里巴巴集团表示，“感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点，并将会一如既往地关注和支持香港的创新与发展。未来条件允许，我们将积极参与回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司的成长。”
换句话说，“要是投资银行业务增长的诱惑超过了你们的顾虑，记得通知我们。”
这也的确算得上是一大笔投资银行业务。阿里巴巴的招股规模可能共计150亿美元，公司估值达1,500亿美元以上，从而成为Facebook(FB.O)两年前上市后最为重磅的同类交易。
香港监管者去年由于股权结构原因拒绝了阿里巴巴的IPO计划，因为后者希望持股仅13%左右的小部分高管、创始人有权指定和控制董事会。
**阿里巴巴的洞窟**
不必怀疑，对于那些没有兴趣控制阿里巴巴的投资人，虽然阿里巴巴很有可能让他们赚大钱，但在过去经验中，双重股权结构企业损害股东权益的例子不胜枚举。
个中原因很容易理解。少了任命董事会成员的权利或其他实施控制的途径，股东只能用留下或出走来表达立场。企业高层因而得以自由推动自私自利的政策，不管动机是为了增加自己财富、地位或者只是任性妄为。
再回头看看这场全球顶尖金融中心头衔之争，至少目前而言，似乎是由纽约胜出。金融中心的评价取决于众多因素，但有三项是最重要的：监管环境、所在地政府的金融力量、以及当地财富。这三项因素全都涉及风险与报酬的微妙权衡，但在这三方面，也都非常容易去牺牲消费者及纳税人，以扩大金融业。
顺带一提，有关金融中心当地人才资源的重要性，被讨论了很多，不过，在提供巨大奖酬的金融业里，人才自然会跟着钱而来。在瑞士苏黎世随便问个对冲基金经理人就知道。
就监管环境而言，至少在双重股权结构上，香港在保护投资人方面似乎做得比纽约及美国好。
如果要说金融危机让我们看清了什么的话，那就是，拥有庞大金融业的好处，大多数让金字塔高层的人享受到，而一旦银行垮台或濒临危险时，它的坏处却是人人有份。这是因为当地政府基本上就是在支援金融业，而在支援的过程中会背负起巨大包袱。
因此，伦敦失去霸主宝座，并不算是坏消息，特别是考虑到伦敦金融业资产与它经济规模的相对比例，远大于美国金融业与经济的比例。
另外一个更大层面的重点在于，当超过一定规模后，金融业的成长似乎往往会扭曲当地的经济。想想，众多英国、美国、及中国的数学及科学人才，都浪费在金融演算上，而不是用于发明及建立有用的事物。
看起来，在阿里巴巴的洞窟里，似乎除了藏着宝物之外，也潜藏着巨大危险。(完)
(审校 郑茵/徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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