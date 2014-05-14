焦点：美国IPO在即 阿里巴巴对仿冒商品更加坚决地说“不”

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
记者 Paul Carsten/Deepa Seetharaman 编译 王冠中/李爽/朱晓军/石冠兰
路透北京/旧金山5月14日 -在推动美国挂牌上市之际，中国电子商务巨擘阿里巴巴采取更强硬立场，打击网上店铺贩售仿冒商品的行为。阿里巴巴上市案可能成为全球科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。
部分安全专家表示，阿里巴巴对盗版和仿冒商品采取更严格的标准，程度甚至可能超过亚马逊AMZN.N和eBay(EBAY.O)。
阿里巴巴在上周提交的IPO文件中表示，如果让人觉得其网站上充斥仿冒商品，可能不利于赢得客户、投资人和美国零售伙伴的青睐。这家由马云在15年前创办的公司，近年来正加大力度清理门户。
例如，Eduardo DeArkos去年夏天偶然发现一家供应商试图仿制该公司生产的漂浮玩具。在联系阿里巴巴的两天之后，该供应商就被删除。
“他们联络到这家供应商，告诉他们不能这样做，”身为美国Innovative Watersports执行长的De Arkos称。“惟有如此，在海外生产的企业才能感到放心。”该公司自2012年起将阿里巴巴作为供应来源。
阿里巴巴的强力回应和几年前有天壤之别。当时其业务被列入美国贸易代表处的侵犯智能(知识)产权“恶名昭彰市场”名单。
“这比我在美国市场上，包括eBay，所看到的立场还要积极许多，”北德州大学教授Richard Last称。Last曾担任J.C. Penney高管。
**保护知识产权任重而道远**
但由于中国素来假货泛滥，阿里巴巴仍需付出很大努力来让全世界相信，它这里不是盗版仿冒商品集散地。
据美国政府一份报告，2013财年美国海关及边境保护局查获的侵犯知识产权的产品中，中国和香港占总金额的93%。2012年中国占72%。
专家称，这妨碍了一些美国零售商在阿里巴巴旗下淘宝和天猫商城开店。为解决这一问题，阿里巴巴将与亚马逊的竞争对手Shop Runner合作提供一项单独的服务，向中国客户出售逾100家美国零售商的产品。
阿里巴巴在IPO文件中承认可能遭到起诉。“尽管我们已采取措施来验证我们市场平台所售商品的真伪，并最大程度的降低侵犯第三方知识产权的可能性...但这些举措可能并不总是有效，”其警告道。“我们可能受到控告和起诉，指控我们的市场平台销售盗版、假冒或非法产品。”
在美国上市可能使得阿里巴巴因出售假冒产品而遭到起诉，这对于好打官司的公司来说蛮有吸引力，因为他们现在不必在中国的地盘挑战阿里巴巴了。
“我确信会有人试一试，”知识产权法律事务所Rouse中国主管ChrisBailey表示。“如果赢了官司，在美国起诉的价值要比在中国大。”
**商家添乱**
让阿里巴巴更加感到棘手的是，兜售假货的商家既精明又顽固。他们还利用微博客、手机讯息软件等社交网络手段，与潜在客户交流并安排付款、发货，让阿里巴巴更难以追踪其交易。阿里巴巴网站销售商品数量超过了eBay和亚马逊的总和。
“我店里有Chanel、Dior、Gucci等各种皮包。我们的LouisVuitton皮包进价是200元人民币(32美元)，售价300元，”广州一家中国商家表示。他利用阿里巴巴的淘宝网来销售假冒奢侈品。
“淘宝每年越来越严格，去年尤其认真。我听说是因为他们要IPO，”该商家称。他不愿具名，因担心生意受影响或面临法律后果。
他还表示，如果阿里巴巴关闭了他的网店，他会用朋友亲戚的身份再注册一家。
阿里巴巴拒绝置评，称该公司正处于IPO前夕的静默期。
为亚马逊等公司设计在线市场软件的Merchantry.com执行长RickWatson表示，阿里巴巴的开店“流程变得复杂多了。他们会询问更多的问题，而且要求预付保证金。我没见过有美国公司这样做。”
**赶上对手**
阿里巴巴两万多名员工的四分之一，加上一群志工，组建了一支知识产权保护团队，此外，公司一年投入超过1亿元人民币(1,600万美元)，用于打击假货。阿里巴巴在2月提交给世界知识产权组织(WIPO)的文件中称，过去一年，公司移除了1亿多个涉嫌侵犯知识产权的产品超链接。
数年前蒂芙尼(TIF.N)指控eBay并未积极改善网站售假问题，根据一份2010年美国联邦法院的文件显示，eBay每年用于“买家保护项目”的费用达2,000万美元，比如偿付从该网站买到假货的买家。
该文件还显示，eBay还成立了“信任与安全”部门，员工约为4,000人，包括专门打击假冒伪劣商品的200多名员工，以及70名专门配合执法的员工。eBay的员工总数约为33,500人。
eBay发言人给路透的邮件中表示，“没有任何事比顾客的信任更为重要，”eBay采取了一系列防假货防欺诈措施，并称有四万多个版权所有人加入了eBay权利所有者认证计划。
根据WIPO文件，阿里巴巴的淘宝截至2013年有3.6万个注册版权所有者。
随着更加依赖第三方销售拉动增长，亚马逊也面临日益严重的假货问题。第三方销售是一项有利可图的业务，占亚马逊单位产品销售额的40%左右，约合总营收的四分之一。
根据加州法院2012年文件，截至2012年，亚马逊在“包括假货上架在内的风险调查”员工有100多人。该公司估计一年内阻止了5,900个涉嫌“侵权行为”的卖家，并“撤消了400万个卖家资格”。亚马逊拒绝对本篇报导置评。
对于阿里巴巴而言，打击假货应既能够降低诉讼风险，又可以提高对海外客户和投资者的吸引力。
“在这行，名声就是一切，”风险咨询机构Control Risks大中华和北亚负责人Kent Kedl指出。
“品牌是各公司都非常努力打造的东西，如果他们的品牌能与良好买家访问和知识产权保护挂钩，只会有利于增加品牌价值和公司价值。”(完)
(编译 王冠中/李爽/朱晓军/石冠兰 审校 郑茵/蔡美珍)
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