焦点：美国IPO在即 阿里巴巴对仿冒商品更加坚决地说“不”

记者 Paul Carsten/Deepa Seetharaman 编译 王冠中/李爽/朱晓军/石冠兰

路透北京/旧金山5月14日 -在推动美国挂牌上市之际，中国电子商务巨擘阿里巴巴采取更强硬立场，打击网上店铺贩售仿冒商品的行为。阿里巴巴上市案可能成为全球科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。

部分安全专家表示，阿里巴巴对盗版和仿冒商品采取更严格的标准，程度甚至可能超过亚马逊AMZN.N和eBay(EBAY.O)。

阿里巴巴在上周提交的IPO文件中表示，如果让人觉得其网站上充斥仿冒商品，可能不利于赢得客户、投资人和美国零售伙伴的青睐。这家由马云在15年前创办的公司，近年来正加大力度清理门户。

例如，Eduardo DeArkos去年夏天偶然发现一家供应商试图仿制该公司生产的漂浮玩具。在联系阿里巴巴的两天之后，该供应商就被删除。

“他们联络到这家供应商，告诉他们不能这样做，”身为美国Innovative Watersports执行长的De Arkos称。“惟有如此，在海外生产的企业才能感到放心。”该公司自2012年起将阿里巴巴作为供应来源。

阿里巴巴的强力回应和几年前有天壤之别。当时其业务被列入美国贸易代表处的侵犯智能(知识)产权“恶名昭彰市场”名单。

“这比我在美国市场上，包括eBay，所看到的立场还要积极许多，”北德州大学教授Richard Last称。Last曾担任J.C. Penney高管。

**保护知识产权任重而道远**

但由于中国素来假货泛滥，阿里巴巴仍需付出很大努力来让全世界相信，它这里不是盗版仿冒商品集散地。

据美国政府一份报告，2013财年美国海关及边境保护局查获的侵犯知识产权的产品中，中国和香港占总金额的93%。2012年中国占72%。

专家称，这妨碍了一些美国零售商在阿里巴巴旗下淘宝和天猫商城开店。为解决这一问题，阿里巴巴将与亚马逊的竞争对手Shop Runner合作提供一项单独的服务，向中国客户出售逾100家美国零售商的产品。

阿里巴巴在IPO文件中承认可能遭到起诉。“尽管我们已采取措施来验证我们市场平台所售商品的真伪，并最大程度的降低侵犯第三方知识产权的可能性...但这些举措可能并不总是有效，”其警告道。“我们可能受到控告和起诉，指控我们的市场平台销售盗版、假冒或非法产品。”

在美国上市可能使得阿里巴巴因出售假冒产品而遭到起诉，这对于好打官司的公司来说蛮有吸引力，因为他们现在不必在中国的地盘挑战阿里巴巴了。

“我确信会有人试一试，”知识产权法律事务所Rouse中国主管ChrisBailey表示。“如果赢了官司，在美国起诉的价值要比在中国大。”

**商家添乱**

让阿里巴巴更加感到棘手的是，兜售假货的商家既精明又顽固。他们还利用微博客、手机讯息软件等社交网络手段，与潜在客户交流并安排付款、发货，让阿里巴巴更难以追踪其交易。阿里巴巴网站销售商品数量超过了eBay和亚马逊的总和。

“我店里有Chanel、Dior、Gucci等各种皮包。我们的LouisVuitton皮包进价是200元人民币(32美元)，售价300元，”广州一家中国商家表示。他利用阿里巴巴的淘宝网来销售假冒奢侈品。

“淘宝每年越来越严格，去年尤其认真。我听说是因为他们要IPO，”该商家称。他不愿具名，因担心生意受影响或面临法律后果。

他还表示，如果阿里巴巴关闭了他的网店，他会用朋友亲戚的身份再注册一家。

阿里巴巴拒绝置评，称该公司正处于IPO前夕的静默期。

为亚马逊等公司设计在线市场软件的Merchantry.com执行长RickWatson表示，阿里巴巴的开店“流程变得复杂多了。他们会询问更多的问题，而且要求预付保证金。我没见过有美国公司这样做。”

**赶上对手**

阿里巴巴两万多名员工的四分之一，加上一群志工，组建了一支知识产权保护团队，此外，公司一年投入超过1亿元人民币(1,600万美元)，用于打击假货。阿里巴巴在2月提交给世界知识产权组织(WIPO)的文件中称，过去一年，公司移除了1亿多个涉嫌侵犯知识产权的产品超链接。

数年前蒂芙尼(TIF.N)指控eBay并未积极改善网站售假问题，根据一份2010年美国联邦法院的文件显示，eBay每年用于“买家保护项目”的费用达2,000万美元，比如偿付从该网站买到假货的买家。

该文件还显示，eBay还成立了“信任与安全”部门，员工约为4,000人，包括专门打击假冒伪劣商品的200多名员工，以及70名专门配合执法的员工。eBay的员工总数约为33,500人。

eBay发言人给路透的邮件中表示，“没有任何事比顾客的信任更为重要，”eBay采取了一系列防假货防欺诈措施，并称有四万多个版权所有人加入了eBay权利所有者认证计划。

根据WIPO文件，阿里巴巴的淘宝截至2013年有3.6万个注册版权所有者。

随着更加依赖第三方销售拉动增长，亚马逊也面临日益严重的假货问题。第三方销售是一项有利可图的业务，占亚马逊单位产品销售额的40%左右，约合总营收的四分之一。

根据加州法院2012年文件，截至2012年，亚马逊在“包括假货上架在内的风险调查”员工有100多人。该公司估计一年内阻止了5,900个涉嫌“侵权行为”的卖家，并“撤消了400万个卖家资格”。亚马逊拒绝对本篇报导置评。

对于阿里巴巴而言，打击假货应既能够降低诉讼风险，又可以提高对海外客户和投资者的吸引力。

“在这行，名声就是一切，”风险咨询机构Control Risks大中华和北亚负责人Kent Kedl指出。

“品牌是各公司都非常努力打造的东西，如果他们的品牌能与良好买家访问和知识产权保护挂钩，只会有利于增加品牌价值和公司价值。”(完)

(编译 王冠中/李爽/朱晓军/石冠兰 审校 郑茵/蔡美珍)

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