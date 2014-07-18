阿里巴巴将美国IPO时间推迟至9月劳工节假期之后--消息

路透纽约7月17日 - 一位了解情况的消息人士表示，阿里巴巴IPO-BABA.N已把其备受瞩目的首次公开发行(IPO)推后至9月美国劳工节假期后。阿里巴巴IPO可能成为有史以来美国规模最大的科技公司上市案，目前仍未走完相关的复杂流程。

该消息人士称，原计划8月上市的阿里巴巴，现在计划于9月开始投资者路演和定价。因IPO流程未公开，消息人士要求匿名。

这位消息人士并称，尽管IPO仍在有条不紊进行中，但阿里巴巴希望避开劳工节前的几周，那段时间正值许多美国金融业人士的夏季度假期。

阿里巴巴已开始接触投资群体。根据另一位熟悉情况的消息人士，该公司在杭州总部至少已同金融分析师有过两轮会面。

阿里巴巴上市后，市值预计高达2,000亿美元。

许多投资者预计这一IPO规模将超过2012年Facebook(FB.O)的160亿美元。

一位阿里巴巴代表拒绝置评。纽约时报周四最先对此进行了报导。(完)

(编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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