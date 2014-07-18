阿里巴巴将美国IPO时间推迟至9月劳工节假期之后--消息

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透纽约7月17日 - 一位了解情况的消息人士表示，阿里巴巴IPO-BABA.N已把其备受瞩目的首次公开发行(IPO)推后至9月美国劳工节假期后。阿里巴巴IPO可能成为有史以来美国规模最大的科技公司上市案，目前仍未走完相关的复杂流程。
该消息人士称，原计划8月上市的阿里巴巴，现在计划于9月开始投资者路演和定价。因IPO流程未公开，消息人士要求匿名。
这位消息人士并称，尽管IPO仍在有条不紊进行中，但阿里巴巴希望避开劳工节前的几周，那段时间正值许多美国金融业人士的夏季度假期。
阿里巴巴已开始接触投资群体。根据另一位熟悉情况的消息人士，该公司在杭州总部至少已同金融分析师有过两轮会面。
阿里巴巴上市后，市值预计高达2,000亿美元。
许多投资者预计这一IPO规模将超过2012年Facebook(FB.O)的160亿美元。
一位阿里巴巴代表拒绝置评。纽约时报周四最先对此进行了报导。(完)
(编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
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