《阳歌专栏》阿里巴巴或推迟IPO日期

**阿里巴巴或推迟IPO日期**

8月8日对许多中国人来说是黄道吉日，但越来越多的迹象显示阿里巴巴可能不会在这一天上市。媒体此前报导称，阿里巴巴创始人马云希望公司在8月8日上市，因为“8”属于幸运数字，与中文“发”谐音。此外，“8”的中文发音为“ba”，与“阿里巴巴”后两个字的发音相同，而且阿里巴巴也选择用“BABA”作为股票代码。

但时间似乎并不支持阿里巴巴，该公司在上市前仍有大量工作要做。有观点认为，阿里巴巴通过IPO将融资达200亿美元，意味着公司估值将达1500亿美元左右。如此大规模的融资，需要与许多大投资者进行很长时间的协商。同样棘手的是，阿里巴巴还必须让投资者相信公司比全球其他主要互联网公司更有价值，譬如Twitter(TWTR.N)、LinkedInLNKD.O等。

阿里巴巴近期还需与大股东雅虎(YHOO.O)就后者售卖部分和全部股份进行重新协商，令阿里巴巴推迟IPO的可能性加大。此事意味着阿里巴巴不仅需要重新就相关协议谈判，而且还得为IPO寻求替代资源。当然，随着8月8日的临近，一切都会见分晓。

阿里巴巴可能不会在8月8日上市的首个迹象是在上周出现的，如今又有报导援引未具名消息人士称，阿里巴巴IPO路演和上市可能要等到9月。报导称，出现这种情况与季节性因素有一定的关系。目前正值暑假之际，许多美国人都在休假，因此无法参加路演。

我以前也是记者，知道7月和8月期间的消息确实少，许多企业会将重大会议和事项推迟到大多数人返回岗位的9月和10月进行。与此同时，融资规模和高估值几乎肯定也是导致推迟IPO的原因，阿里巴巴甚至可能推迟到10月上市。

那么，从以上种种得出的结论又是什么呢？答案是希望投资阿里巴巴的人不必为此担忧。雅虎显然看好阿里巴巴的未来，这也是其决定持有比之前协议更多股份的原因。此外，中国电商市场也没有格外利淡的迹象。反之，中国监管机构有望放宽网购退货政策，电商企业可能因此受到提振。

由于阿里巴巴IPO案的复杂性，加上又逢暑假之际的不切实际性，在8月8日上市可能有些过于乐观。但我确信，马云会在9月或10月再选一个好日子。不论阿里巴巴最终在哪天上市，那天到来之后，马云和许多阿里巴巴员工都会变成富人。

一句话：鉴于阿里巴巴IPO案的复杂性，加上季节性因素，该公司上市时间可能推迟到9月甚至10月，但应当仍受投资者青睐。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。