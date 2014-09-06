阿里巴巴预计IPO定价介乎每ADS 60-66美元 筹资约211.3亿美元

路透9月5日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团表示，其首次公开发行(IPO)定价预计在每美国存托股份(ADS)60-66美元，按定价区间高端计算，公司估值约1,626.9亿美元。

备受期待的阿里巴巴IPO将筹资约211.3亿美元，成为美国最大的科技企业上市案。

一位消息人士在8月底向路透表示，阿里巴巴计划于9月8日当周在纽约证交所挂牌上市。

目前由雅虎(YHOO.O)持股22.4%的阿里巴巴将在未来几天展开全球路演，之后将决定最终的IPO价格。

该公司此次发售3.201亿股ADS中的1.231亿股，而其余股份将由包括雅虎，董事局主席马云和董事局执行副主席蔡崇信等股东出售。

根据预计IPO定价区间的高端计算，阿里巴巴的估值仍低于市场预期。一些业内分析师原本预计该公司估值将超过2,000亿美元，从而跻身在美上市的市值最高的20家公司之列。

阿里巴巴占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。

阿里巴巴集团在8月底公布第二季营收加速成长，得益于移动业务增长强劲。在阿里巴巴首次公开发行(IPO)之前，这为投资者提供了可能是最后一窥其财务状况的机会。

第二季营收较上年同期猛增46%至25.4亿美元，增幅超过第一季的38.7%。

阿里巴巴截至6月底拥有2.79亿位活跃买家，较上年同期增长50%。该公司表示，每位活跃买家在截至6月底的一年中平均下单52次，同比增加45%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。