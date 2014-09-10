市场热谈：阿里巴巴上市不设牵头行 自行掌控全过程

路透9月9日 - 据消息人士透露，阿里巴巴集团IPO-BABA.N希望严格控制其逾211亿美元的股票承销，这使承销银团的牵头行空缺，并使承销商采取一些不常见的举措来管理股票承销。

通常而言，首次公开发行(IPO)都会有一家牵头行掌控承销进程。比如Facebook(FB.O)上市时选择摩根士丹利(MS.N)担任牵头行，Twitter(TWTR.N)则选用高盛(GS.N)承担这个职责。

阿里巴巴却决定不设立一家这样的银行，而是从所有主要簿记行征求建议。

这让阿里巴巴掌控销售过程，但没有一家银行能了解整体状况。这也有助于避免过于依赖一家银行的状况。消息人士曾表示，Facebook在2012年上市时出现的问题，也是促使阿里巴巴作出这一决定的原因之一。

消息人士称，这样一来也增加了承销安排的难度，部分银行抱怨增加了额外的工作。

阿里巴巴拒绝对此置评。

消息人士称，为确保承销程序平稳进行，阿里巴巴委托的六家簿记行以两家一组进行分工。分组情况为：瑞士信贷银行CSGN.VX和花旗集团(C.N)一组、高盛(GS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)一组、摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)一组。

上述银行都拒绝置评。

消息人士称，整个承销团分三个层次，六家联合簿记行为最高，第二个层次有八家银行，它们受邀参加分析师会议，并提供分析，帮助对阿里巴巴估值。第三个层次的几家银行则帮助推销。

尽管参与的投行人士称承销过程进展顺利，但一些消息人士表示，这个分工系统的效率并不是很高。他们称，由于各行专注各自分工，并没有一家银行掌握整体情况；此外，由于各行都要向彼此报告，使过程耗时更长，而且增加了重复劳动。

独立股权咨询公司罗斯柴尔德并未参与承销，但是以独立顾问身份为阿里巴巴提供意见，担任阿里巴巴和承销行的中间人。

阿里巴巴透过谈判压低了承销费用。消息人士称，承销费用约为1%，所有参与此案的银行总计获得约2.11亿美元。较小的案子通常费用为7%，大案子的费率则2-3%，皆高于阿里巴巴的费率。

Facebook上市筹资160亿美元，承销费率为1.1%；Twitter上市规模小得多，费率为3.25%。阿里巴巴在中国的主要对手京东，5月在纽约上市时的承销费率为4%。

阿里巴巴上市的承销费率较低，部分归功于董事局执行副主席蔡崇信(Joe Tsai)和公司财务主管姚允仁(Michael Yao)的努力。

一名消息人士称蔡崇信和姚允仁是“很难对付的谈判对手”，但两人的影响力也比其它大多数高管大。

阿里巴巴的估值可能至多达1,630亿美元，为有史以来规模最大的IPO之一。该公司占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。

银行业对此交易很感兴趣，不仅是因为参加如此规模的IPO将为自己赢得威望，而且还有机会参与阿里巴巴未来的交易。其它任何公司不太可能有如此巨大的影响力。

消息人士表示，承销费用的大约80%将付给六家主要的承销行，其中五家预计将分别获得15%，即每家约3,200万美元，但花旗集团获得的承销费则只有这五家的一半左右，因为该行的任务较轻。

根据阿里巴巴的证券文件，罗斯柴尔德将获得900万美元。

阿里巴巴预计将于本月稍晚在纽约证券交易所(NYSE)上市，IPO定价料为每美国存托股份(ADS)60-66美元。公司正如火如荼地进行多城路演计划，之后料在9月18日敲定发行价。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/许娜；审校 徐文焰/蔡美珍/高琦)

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