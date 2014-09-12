分析：阿里巴巴上市掀起热情 但IPO市场应保持冷静

《路透晚报》--4月26日
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撰稿 Akane Otani
路透纽约9月11日 - 在2000年科技泡沫破裂以来首次公开发行(IPO)最密集的一年，中国电商集团阿里巴巴也将首次在股市亮相，颇受外界期待。
阿里巴巴IPO最早或在9月19日进行，可能筹资逾210亿美元，有望超越Facebook(FB.O)摘下最大规模科技类IPO的桂冠。美国股市今年秋天迎来了许多新名字。
今年的IPO回报参差不齐。一些分析师称，很多新上市企业徒有其表，生物科技股尤其严重。
佛罗里达大学金融学教授及IPO案例知名学者Jay Ritter称，进行IPO的企业中，亏损企业的比例跃升至14年高位。
这种情况可能打击投资者对一些今年稍后上市的热门企业的热情，包括主机服务提供商GoDaddy、航空公司Virgin America，还可能包括正在寻求上市的连锁汉堡店Shake Shack。
据研究公司Dealogic，今年188家新上市公司中，约三分之一的交易价格低于IPO价格，新股在上市后的头三个月平均上涨19%，而2013年时为36%，2012年为23%。
“像阿里巴巴这样的成熟企业是少数。很多公司宣传的天花乱坠，上市后就一蹶不振。他们的估值被过于夸大，”负责管理Renaissance Capital的IPO上市交易基金(ETF)的Kathleen Smith称。
生物制药公司MediWound Ltd (MDWD.O)就是个警世故事，其股价较上市首日收盘价下跌了60%。
King Digital Entertainment Plc KING.K可能是今年最失败的案例，3月上市后，股价大跌逾29%。“糖果传奇(Candy Crush Saga)”就是该公司的作品。
“记得几年前吗，那时几乎全民都在玩“愤怒的小鸟”。目前看来，那种盛况太像1998年了。这些东西是有生命周期的，公司需要不断拿出新的内容，”Forward首席投资官Jim O'Donnell称。该公司管理着50亿美元的资产。
今年下半年上市的企业，包括休闲餐饮连锁店Potbelly Corp (PBPB.O)表现也很差。Potbelly较首日收盘价下跌60%。
鉴于近几个月几次高调IPO表现不如人意，一些分析师担心投资者的风险偏好后劲不足。
2014年新股最佳/最差表现图表：link.reuters.com/cyk82w
这波抢上市的亏损公司，多数来自一个行业，那就是生物科技。投资者能够容忍这些公司不好的业绩记录，是因为希望在脱手时大赚获利。
有些投资者的押注获得回报，比如UltraGenyx制药(RARE.O)，目前股价较IPO价格上涨176%。但其他新股表现令人失望。2014年表现最差的五支新股中，有三支来自生物科技行业。
“投资人买进这些营收或获利没什么前景的公司，寄望某个重要的新药获得审批，或被制药公司收购，”InvestorPlace.com网的编辑Jeff Reeves表示。
Ritter认为，即便剔除生物科技板块，许多IPO价格价格看起来也不低。今年的新股发行价较2001-2013年均值高出大约50%，但这些公司上市前一年的营收中值由1.873亿美元下降至1.362亿美元。
专家认为股市上涨是投资者愿意冒险的原因。上月标普500指数.SPX首次突破2,000点关口。再者，由于美联储维持利率在低位，寻求成长题材的投资者，被一些未经考验的公司吸引。
“散户的冒险意愿是根据经济大环境决定的。如果他们认为美联储将继续执行宽松政策，他们就更倾向于买入新股冒险，”HighTower Network旗下公司Gryphon Financial Partners的首席执行官(CEO)Joel Guth表示。
不过也有一些迹象表明投资者变得更加谨慎。今年第二季新股上市首日平均上涨9.2%，而此前的三个季度，每季的新股首日涨幅都平均高达20%左右。
这可能意味着，对未来数月即将上市的众多企业，投资者会更加保守看待。这些公司包括餐馆连锁公司Dave & Buster's Entertainment和P2P贷款平台LendingClub。
“估值现在处于多年高位，有一天将出现修正，”Ritter表示。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 高琦/蔡美珍)
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