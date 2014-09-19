阿里巴巴IPO价格定为68美元 将筹资218亿美元

路透9月18日 - 阿里巴巴周四将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对这家中国电商巨擘有强劲兴趣。

按此定价，阿里巴巴市值将达1,676亿美元，超过迪士尼(DIS.N)、波音(BA.N)等美国标杆企业。本项IPO规模不仅名列史上最大之一，也让阿里巴巴一举超越亚马逊(AMZN.O)、eBay (EBAY.O)等美国电子商务对手，并给予阿里巴巴更多财务实力拓展美国及其他市场。

“以他们的规模、成长前景以及获利能力，我会把(阿里巴巴)列入和Facebook及谷歌同级别的行列中，”电商软体(软件)供应商ChannelAdvisor总裁Scot Wingo说。“有物以稀为贵的价值。”

根据Ipsos为汤森路透进行的调查结果发现，有88%的美国人从没听过阿里巴巴。阿里巴巴在中国线上销售占了八成，并与消费线上市集淘宝和付费服务支付宝等企业合作。

但这并没有让贝莱德(BLK.N)等众多美国大型机构打退堂鼓，根据消息来源，这些机构投资者至少买入10亿美元的阿里巴巴股票。

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参与简报会议的投资者表示，有35-40家机构的订单金额为10亿美元以上。

自从包括马云在内的阿里巴巴高层主管在上周展开路演以来，投资人便喧嚷着要买进股票，急欲在中国快速成长及发展中的网路领域分得一杯羹。

根据迄今的筹资规模，阿里巴巴IPO案将是史上第三大，仅次于中国农业银行(601288.SS)在2010年上市的221亿美元，以及中国工商银行(601398.SS)在2006年的220亿美元。如果承销商一如许多人的预期执行卖出更多股票的权利，阿里巴巴IPO案规模料位居史上最大。

阿里巴巴和某些其他股东也同意承销商可以另有30天选择最多额外买进4,800万股。

许多投资者说，想要全额认购到自己的目标额度颇有难度。

Maple Capital Management总裁John Boland说，他代表高资产净值人士和机构下单认购阿里巴巴约5,000股，但却被告知本案已超额认购，可能无法完全满足其客户订单。

阿里巴巴4-6月季度营收因移动业务劲增而大幅成长46%，可分配股东的净利增加将近两倍至19.9亿美元，或每股0.84美元。

阿里巴巴创办人马云将拥有约140亿美元的帐面财富，与比尔盖兹、亚马逊执行长贝佐斯等人同样名列科技业亿万富豪榜。预料本项IPO也将让阿里巴巴经营高层、软体工程师和其他员工拥有百万身价。

另外，日本软银(9984.T)、雅虎(YHOO.O)等阿里巴巴的基石投资人也将因一开始就投资阿里巴巴的远见卓识而获利。雅虎将在本项上市案中出售价值约80亿美元的股票，持股将降至16.3%。而拥有32%股份的日本软银暂时不出脱持股，将成为阿里巴巴最大单一股东。

阿里巴巴成功IPO，为股票周五在纽约证交所挂牌铺路，许多投资人与分析师预期上市首日股价仍有大涨空间。

一位投资人表示，阿里巴巴上市的承销商瑞士信贷CSGN.VX、花旗集团(C.N)以及高盛公司(GS.N)预期首日股价能劲升10至15%。这大概是首日上市的标准做法，承销商通常希望涨幅能高到足以显示有健全的需求，但又不至于夸张到使其看起来公司与投资人没有把IPO筹资极大化。

阿里巴巴的承销商还包括摩根士丹利(MS.N)与摩根大通(JPM.N)，以及没有负责承销但提供谘商的Rothschild。

但对不透明企业管理架构与马云外部投资的顾虑，将令少数投资人的权利受到妨碍，这可能让阿里巴巴这起交易的上档受限。

阿里巴巴出售3.2亿股股票，相当于公司股本的13%左右。其中将近三分之二为包括马云在内的现任股东所出售，马云将进帐8.67亿美元。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/陈宗琦；审校 白云/郑茵/张明钧)

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