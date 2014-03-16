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货币新闻 | 2014年 3月 16日 星期日 15:06 BJT

中国企业：阿里巴巴集团决定启动在美国的上市事宜

路透香港3月16日 - 中国电子商务巨擎阿里巴巴集团周日宣布，决定启动在美国的上市事宜。

阿里巴巴集团在新浪官方微博上发布声明称，“未来条件允许，我们将积极参与回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司成长。“

声明还表示，“我们尊重香港现时的相关政策和出发点，并一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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