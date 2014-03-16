更新版 1-中国企业：阿里巴巴决定赴美上市，对港交所是个打击

(新增细节)

* 阿里巴巴集团决定启动美国上市事宜，对港交所是个打击

* 分析师估计阿里巴巴集团估值至少为1,400亿美元

* 阿里巴巴集团上市将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO

路透香港3月16日 - 中国电子商务巨擎阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周日宣布，决定启动在美国的上市事宜，终止了为期数月关于该公司将在哪里进行首次公开发行(IPO)的猜测。

阿里巴巴集团IPO将成为2012年Facebook 上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。阿里巴巴赴美上市的决定对香港联交所是个打击，港交所原本是阿里巴巴优先考虑的上市地点。

路透此前报导，分析师估计阿里巴巴集团的估值可能超过1,400亿美元，IPO规模料高于150亿美元。

阿里巴巴集团在新浪官方微博上发布声明称，“未来条件允许，我们将积极参与回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司成长。”

去年，阿里巴巴与香港联交所和证监会商议过上市事宜，但香港监管当局以其违反了“一股一票原则”为由否决了上市提议。

阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信(Joe Tsai)接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。

后来在去年底，阿里巴巴和香港监管方又重新展开协商，寻找问题解决方案。香港交易所 目前已开始重新评估上市规定，希望能适应更加灵活的公司结构，但对现有规定的调整要数月时间才能落实。

"感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。"阿里巴巴在声明中称。

“我们尊重香港现时的相关政策和出发点，并一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”

路透稍早报导，阿里巴巴集团计划今年第三季度在美国上市，有可能最快在4月向美国当局提交上市申请。

阿里巴巴最大的两大股东雅虎 和日本软银 亦在密切关注上市事宜。雅虎持有阿里24%的股权，软银持有27%。阿里巴巴创始人和一些高级经理共同持有约13%的股权。

知情人士称，瑞信 和摩根士丹利 是可能赢得主承销商资格的银行，其它银行预计也将加入承销行列。 (完)