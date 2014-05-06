美国新股：阿里巴巴正式提交IPO申请，拟筹资10亿美元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透旧金山5月6日 - 中国电子商务和支付巨擘阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交首次公开发行(IPO)申请。该公司在申请文件中称，计划筹资10亿美元，但其最终有望成为有史以来规模最大的科技企业IPO。
全球第二大经济体中国的电子商务交易中，有五分之四是在阿里巴巴旗下网站上达成的，该公司成为寻求在美国上市的规模最大的中国企业。
阿里巴巴周二表示，尚未决定是在纽约证交所还是在Nasdaq上市。目前，该公司联合创始人马云持有公司8.9%的股份。雅虎 和软银 分别持有22.6%和34.4%的股份。
阿里巴巴的IPO在硅谷和美国金融圈掀起了阵阵热潮，这是继2012年Facebook 160亿美元创纪录规模的首次公开发行后规模最大的IPO。
周二申请中拟议的筹资规模只是为计算交易所注册费用作出的粗略估算。分析师预计，阿里巴巴最终的筹资总额将超过Facebook，其市值将超过1,600亿美元。
瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗负责此次IPO的承销。(完) (编译 母红; 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译