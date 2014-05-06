美国新股：阿里巴巴正式提交IPO申请，拟筹资10亿美元

路透旧金山5月6日 - 中国电子商务和支付巨擘阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交首次公开发行(IPO)申请。该公司在申请文件中称，计划筹资10亿美元，但其最终有望成为有史以来规模最大的科技企业IPO。

全球第二大经济体中国的电子商务交易中，有五分之四是在阿里巴巴旗下网站上达成的，该公司成为寻求在美国上市的规模最大的中国企业。

阿里巴巴周二表示，尚未决定是在纽约证交所还是在Nasdaq上市。目前，该公司联合创始人马云持有公司8.9%的股份。雅虎 和软银 分别持有22.6%和34.4%的股份。

阿里巴巴的IPO在硅谷和美国金融圈掀起了阵阵热潮，这是继2012年Facebook 160亿美元创纪录规模的首次公开发行后规模最大的IPO。

周二申请中拟议的筹资规模只是为计算交易所注册费用作出的粗略估算。分析师预计，阿里巴巴最终的筹资总额将超过Facebook，其市值将超过1,600亿美元。