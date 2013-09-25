更新版-中国企业：阿里巴巴结束与港交所申请IPO讨论，将寻求在美国上市--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
这次IPO将借助市场对该公司看好的东风。该公司主要股东之一--雅虎 7月公布的数据显示，阿里巴巴第一季营收激增71%至14亿美元，获利增长近两倍至6.69亿美元。
由于获利增长强劲，数家券商上调了对阿里巴巴的估值，对其最高估值达到1,200亿美元，比Facebook去年上市前的1,000亿美元还要高。雅虎的市值约为320亿美元。
这次IPO对阿里巴巴的两个主要股东--雅虎和日本软银 至关重要，因为阿里巴巴的市场估值将给它们带来数十亿美元计的资产。
雅虎持有阿里巴巴24%的股份，急于出售部分持股。软银持有35%的股份，是阿里巴巴的最大股东。马云、阿里巴巴的前首席财务官和联合创始人蔡崇信、以及其他公司高管共同持有约10%的股份。(完)
(编译 杜明霞/李春喜; 审校 田建华/侯向明)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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