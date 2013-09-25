更新版-中国企业：阿里巴巴结束与港交所申请IPO讨论，将寻求在美国上市--消息

这次IPO将借助市场对该公司看好的东风。该公司主要股东之一--雅虎 7月公布的数据显示，阿里巴巴第一季营收激增71%至14亿美元，获利增长近两倍至6.69亿美元。

由于获利增长强劲，数家券商上调了对阿里巴巴的估值，对其最高估值达到1,200亿美元，比Facebook去年上市前的1,000亿美元还要高。雅虎的市值约为320亿美元。

这次IPO对阿里巴巴的两个主要股东--雅虎和日本软银 至关重要，因为阿里巴巴的市场估值将给它们带来数十亿美元计的资产。

雅虎持有阿里巴巴24%的股份，急于出售部分持股。软银持有35%的股份，是阿里巴巴的最大股东。马云、阿里巴巴的前首席财务官和联合创始人蔡崇信、以及其他公司高管共同持有约10%的股份。(完)