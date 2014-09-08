阿里巴巴IPO法务费是Facebook上市时的六倍

路透9月5日 - 阿里巴巴集团IPO-BABA.N周五披露，将向为公司上市提供咨询服务的律所Simpson Thacher和其他律师支付1,580万美元法务费，为Facebook两年前IPO法务费的六倍。

阿里巴巴是在周五提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股说明书中做出上述披露的。

分析师称，阿里巴巴的公司架构复杂，而且经常修改招股说明书，这都导致了法务费的提高。

据IPO Vital Signs数据，阿里巴巴IPO的法务费在过去10年所有IPO中排名第四高。

Facebook为2012年五月的IPO支付了260万美元法务费。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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