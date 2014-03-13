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中国财经 | 2014年 3月 13日 星期四 16:13 BJT

阿里巴巴已接近决定赴纽约上市--FT

路透香港3月13日 -金融时报周四引述未具名、但接近相关交易人士谈话指出，中国电子商务巨擘阿里巴巴选择赴纽约上市的机率高达95%。

报导引述消息人士说法指出，该公司已经不再讨论香港做为可能上市的地点。

路透联系阿里巴巴询问有关首次公开招股(IPO)事宜时，公司拒绝立即做出评论。

阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信(JoeTsai)周三在香港接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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