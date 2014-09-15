焦点：阿里巴巴提高IPO参考价区间 投资人买需强劲

图为杭州阿里巴巴总部办公楼前的公司标识。 REUTERS/Lang Lang

路透香港/纽约9月15日 - 阿里巴巴周一将首次公开发行(IPO)参考价区间提高至66-68美元，反映投资人对于这一今年最受期待、且可能为全球史上最大规模的IPO需求强劲。

这家中国电子商务巨擘所处理的交易量大过亚马逊(AMZN.O)及eBay(EBAY.O)的总和，吸引那些亟欲买进中国高速成长题材及日新月异的互联网产业的投资人。

根据新的IPO参考价区间，该公司及打算释出股票的股东如今最高可以筹得近220亿美元。若承销商执行额外售股选择权以满足需求，则阿里巴巴料将创下史上最高IPO记录，超越中国农业银行(601288.SS)于2010年上市时的221亿美元。

熟知流程的消息人士上周表示，阿里巴巴从上周开始就IPO展开路演，两天内所吸引到的需求足已完成整笔交易。预料本周将开始挂牌交易。

该公司和一些股东先前计划出售3.201亿单位美国存托股份(ADS)，每单位ADS参考价区间为60-66美元。该公司于周一调高售价，但售股数量则不变。

阿里巴巴确定的IPO价格仍可高于参考价区间。但接近该交易的消息人士对路透表示，最终的价格将“对投资人友善”。

“自IPO推出以来，需求势不可挡，”该名人士表示。由于IPO细节尚未公开，因此消息人士要求匿名。“从一开始就有上调价格区间的可能性。”

路透周五报导称，在获得足够的订单之后，阿里巴巴计划提早结束认购。

**海外扩张**

在阿里巴巴周一向亚洲投资者进行路演之际，该公司创始人马云表示，上市之后阿里巴巴计划扩大在美国和欧洲的业务。

“在美国上市之后，我们将发展欧洲和美国的业务，”马云在演讲之前对记者表示。“我们不会放弃亚洲市场。我会说，我们不是一家来自中国的公司，而是一家碰巧在中国的互联网公司。”

投资者午餐会在丽丝卡尔顿酒店大型会议厅举行。据与会的投资者，在此次午餐会的问答环节，马云回答了多数问题。

**错失良机**

阿里巴巴选择在纽约上市，是因为之前香港官方拒绝了其有关允许一小部分公司内部人员提名多数董事的要求。

这一要求有违香港“一股一票”原则，而香港的证券监管机构坚定地维护这一原则。

马云称，未能在香港上市，部分原因在于该公司与香港当局就上市计划进行沟通的方式，这呼应了他去年的表态。

马云补充道，有人说香港失去了阿里巴巴这笔交易，在他看来，是阿里巴巴错失在香港上市的良机。他还说，“我们热爱香港。我们会继续热爱香港并在这里投资。”

阿里巴巴料在9月18日为此次IPO定价，一天后将开始交易。(完)

(编译 张明钧/戴素萍/李爽 审校 徐文焰)

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