《市场热谈》阿里巴巴是何方神圣？美国散户不太感兴趣

**曲线投资**

阿里巴巴的一些主要投资者是上市公司，这给阿里巴巴的粉丝们供了提前投资其股票的另外渠道。瑞银集团的一位顾问称，一些预计无法直接参与IPO认购的散户选择了购买日本软银 的股票，软银目前持有阿里巴巴34.1%的股份。

弗吉尼亚州费尔法克斯郡的独立金融顾问James Gambaccini称，他的一些客户也出于同样原因，选择了投资雅虎 。雅虎持有阿里巴巴22.4%的股份。经过IPO稀释股权后，软银和雅虎对阿里巴巴的持股份额将缩小，而且雅虎将出售部分股票，但两者仍将是阿里巴巴的大股东。

不过Gambaccini表示，总体来说阿里巴巴股票的需求一般，部分因为很多人没听说过这个公司，而知道的人对中国又持谨慎态度，担心政府干预等潜在风险。

加州新港市的理财顾问Alan Haft过去几个月一直在向客户推介阿里巴巴股票。不过他称过程很不容易。

“我很清楚，很多人对这个公司了解甚少，他们只知道IPO规模会有多大，以及公司影响力如何，”他称。(完)