焦点：阿里巴巴IPO路演首站意外谈及公司治理

路透9月8日 - 阿里巴巴集团创始人马云周一并未对潜在投资者透露什么有关这家电子商务巨头的新讯息；但他谈及公司治理方面的事情，包括2010年颇具争议的剥离在线支付服务交易，却出乎投资者意料。

马云在纽约华尔道夫-阿斯托里亚酒店的餐会上，面对数百名对冲基金、共同基金和其他机构投资者发表了演讲。此时阿里巴巴集团刚刚启动历时两周、跨越多座城市的首次公开发行(IPO)快速推广活动。

阿里巴巴原本预计会有大约500名投资者参加首站路演，但最终参与人数达到800人左右，一些人被挤到了会议室外厅。

阿里巴巴希望在这宗美国历史上规模最大的科技业IPO中筹资逾210亿美元，公司价值估计超过1,630亿美元。预计该公司招股价将为每单位美国存托股份(ADS)60-66美元，本月稍晚在纽约证交所开始挂牌交易。

行业分析师原先预期，阿里巴巴会尝试令公司估值超过2,000亿美元，从而跻身美国上市公司市值排名前20之列。此次全球路演将帮助该公司决定招股价是否高于最初区间，从而令公司估值更接近2,000亿美元。

数位投资者在午宴前后向路透称，他们准备了一系列问题参加路演，问题从对公司治理和透明度的担忧、到在美国进行收购和增长计划不一而足。他们表示并未在午宴上获得任何新信息，但离开时能够感觉到整场活动是经过精心设计的。

3iCapital Group执行合伙人Akram Yosri称，希望获得更多有关阿里巴巴全球增长计划的信息，尤其是如何在美国与亚马逊(AMZN.O)和eBay (EBAY.O)竞争。

“我是否获得任何信息，完全没有，”他表示。

但Yosri和其他投资者称，马云令人印象深刻，一些人甚至称他“很有魅力”。投资者表示，马云在10分钟的讲话里着重谈到公司如何为中国的小型企业服务，以及如何处理公司治理问题。

阿里巴巴占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。第二季营收较上年同期猛增46%至25.4亿美元，增幅超过第一季的38.7%。

不过，公司也受到争议，尤其是在公司治理、及创始人和几位资深高管对公司的影响力过大问题上。马云对阿里巴巴的高管和董事会任命拥有很大影响力，而且上市后这种影响力预计将进一步强化。[nL4S0QK3GH]

2010年，该公司将支付宝从阿里巴巴集团剥离，转至一个由马云控制的公司旗下，此举遭到包括雅虎(YHOO.O)及软银(9984.T)在内的主要股东的反对。

马云在活动中即兴谈及此事，令投资者感到意外。

“马云说这是个艰难的决定，时间会证明这一决定是明智的，”一名参与餐会的的投资者说。另外两位从多伦多赶来的投资者表示，他们理解马云这么说的意思，“‘相信我这一次’。”

一位阿里巴巴的发言人拒绝置评。

阿里巴巴IPO是成为今年最热门的上市案之一，获得的投资者关注程度可与2012年Facebook(FB.O)IPO相媲美。

阿里巴巴的吸引力在周一即可见一斑。等候电梯的投资者排成长队，一些人担心无法准时抵达会场，而其他酒店客人则对这一喧闹场面一头雾水。

活动开始时间比预期推迟，以公司介绍视频开场。阿里巴巴执行副主席蔡崇信随后做了幻灯片演示，之后是马云致辞。

阿里巴巴管理层与银行家当天的行程安排得更早。一名公司管理人士向来自六家承销银行的约300名销售人员作了讲解。这六家银行分别是花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)，它们是阿里巴巴IPO的联合账簿管理人。罗斯柴尔德银行则是独立股票顾问。

阿里巴巴预定在IPO中发售共计3.201亿单位ADS，目前正在销售其中的1.231亿单位。包括马云、蔡崇信和雅虎在内的公司股东将出售余下的部分。

据一位见到请柬的人士称，阿里巴巴计划周二在波士顿四季酒店举行推介。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 戴素萍/李春喜/白云)

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