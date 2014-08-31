阿里巴巴计划在9月初上市--消息

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港8月30日 - 一位知情消息人士周六对路透表示，中国电商巨擘阿里巴巴集团正在计划于9月8日当周在纽约证交所挂牌上市。
这宗广受期待的首次公开发行(IPO)有望筹资逾200亿美元，成为美国最大的科技企业上市案。
消息人士称，阿里巴巴仍在等待美国证券交易委员会(SEC)最后的上市批准，具体上市日期仍未确定。
这位消息人士要求匿名，因相关信息未被公开。
路透记者周六联系到的阿里巴巴驻香港发言人士拒绝对售股计划置评。
华尔街日报援引知情消息人士报导称，阿里巴巴预计与美国证交会的协商将在下周完成。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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