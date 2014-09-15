（更正）阿里巴巴计划扩大IPO规模 因需求“势不可挡”--消息

(更正：因译文有误，内文第三段“3,201万”美国存托股份，应改为“3.201亿”)

路透9月15日 - 消息人士周一表示，由于投资者需求“旺盛”，阿里巴巴计划扩大在美国首次公开发行(IPO)的规模。

如果承销商行使股票增发权来满足投资者需求，阿里巴巴可能刷新全球最大规模IPO的纪录，融资规模将高达243亿美元，从而超过中国农业银行(601288.SS)在2010年创下的221亿美元纪录。

公司和部分股东出售3.201亿美国存托股份，参考价格为每股60-66美元。其中一位消息人士称，在与大型美国共同基金和机构投资者协商之后，阿里巴巴周一稍晚可能申请对IPO进行修改，并将上调参考价格区间的上档。

“自IPO推出以来，需求势不可挡，”该消息人士称。由于IPO细节尚未公开，消息人士要求匿名。“从一开始就有上调价格区间的可能性。”

彭博稍早报导，阿里巴巴计划将招股价区间上端提高至逾70美元，并最早于周一公布招股价区间。

在阿里巴巴周一向亚洲投资者进行路演之际，该公司创始人马云表示，上市之后阿里巴巴计划扩大在美国和欧洲的业务。

“在美国上市之后，我们将发展欧洲和美国的业务，”马云在演讲之前对记者表示。“我们不会放弃亚洲市场。”(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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