阿里巴巴合伙人制度获美交易所确认 但香港仍为首选--报载

路透上海10月21日 - 中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团的首次公开发行(IPO)问题因其合伙人机制而在香港和美国等地继续徘徊。阿里巴巴称公司已获得纽交所和纳斯达克接受阿里巴巴合伙人机制的书面确认，并称包括董事会的提名权等在内的阿巴巴合伙人机制完全符合上市规定。

但《第一财经日报》周一援引资本人士表示，美国可以采用不同表决权股份结构上市，书面确认仅表明美国方面认可这个模式而已，并不代表阿里巴巴已经选定美国放弃香港上市。

“香港的窗口并未关闭，目前仍是最适合上市的首选地；赴美上市只是阿里巴巴IPO的B计划。”该报引述接近阿里巴巴IPO项目的投行人士表示，虽然面临能否保持控制权的巨大风险，但对于阿里巴巴集团来说，香港的监管环境更熟悉，商业模式更易被投资者理解，估值和投资者的认可度更高。

截至目前，阿里巴巴尚未正式公布上市地点。仅从程序上来看，阿里巴巴也尚未向港交所递交招股书。

另一方面，在舆论的争议下，港交所也尚未通过正式途径对外表态，是否接受阿里巴巴在港上市。

阿里巴巴第二季度的净利润率达到41.3%，花旗报告按照阿里巴巴同行平均的2014年前瞻市盈率23倍计算，阿里巴巴集团的估值有望达到900亿美元。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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