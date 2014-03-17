阿里巴巴决定启动在美国的上市事宜

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透香港3月16日 - 中国电子商务巨擎阿里巴巴集团周日宣布，决定启动在美国的上市事宜。
阿里巴巴集团在新浪官方微博上发布声明称，“未来条件允许，我们将积极参与回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司成长。“
声明还表示，“我们尊重香港现时的相关政策和出发点，并一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。