阿里巴巴决定启动在美国的上市事宜

阿里巴巴集团在新浪官方微博上发布声明称，“未来条件允许，我们将积极参与回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司成长。“

声明还表示，“我们尊重香港现时的相关政策和出发点，并一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”(完)