阿里巴巴决定启动在美国上市事宜

中国电子商务巨擘阿里巴巴集团周日宣布，决定启动在美国的上市事宜，这终止了数月来外界围绕其将在哪里进行IPO的揣测。阿里巴巴IPO将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。路透此前报道称，分析师估计阿里巴巴的估值可能超过1,400亿美元，IPO规模料超过150亿美元。图为2012年5月21日资料图片，显示在杭州郊区阿里巴巴总部大楼，一名员工走过印着阿里巴巴logo的墙。路透