《热点透视》阿里巴巴上市后 雅虎财报恐将不值一哂

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约4月16日 -从此以后，雅虎(YHOO.O)财报是否再也不重要了呢？该公司美国事业呈现停滞，重要性远不及海外控股事业。雅虎持有的阿里巴巴股票IPO-ALIB.N占公司340亿市值的比重接近60%。中国网路业巨擘阿里巴巴即将进行首次公开发行(IPO)，是投资人追踪雅虎表现的最重要理由。

雅虎首席执行官梅耶尔(MarissaMayer)先前提出多项计画，例如制作网路电视节目，以及收购Tumblr等正在崛起的公司，让各界怀抱热切期待。但她在提振公司现有事业上就没有取得那么大的成功。去年显示广告及搜寻营收分别下滑9%及8%，因广告价格及点击收费连续四季下滑。

移动业务是一个潜在亮点。但是雅虎卡在与微软(MSFT.O)在搜寻上的合作关系，因此梅耶尔对于公司命运的掌控程度有限。分析师原本预期亚虎周二盘后公布的第一季财报将会是平淡无奇地持平。

让投资人更为殷切期待的是阿里巴巴。阿里巴巴IPO的估值可能超过千亿美元，不过至今仍未递交招股说明书，投资人热切想要了解的是该公司的初步财务数据。雅虎的财报中就包括了这些数据，只不过是落后一季。若阿里巴巴上市后的市值达到1,300亿美元(各机构估算都落在这数字附近)，则雅虎手上的24%阿里巴巴持股税后价值将至少是190亿美元，不过在计入员工配发股票及可转债等因素后，雅虎持有阿里巴巴的比例将降至约21%。

雅虎同时持有市值260亿美元的雅虎日本(4689.T)35%股票也带来税后获利，该公司手上还有持有约30亿美元的现金及约当现金，雅虎自身的业务估值可能在60亿美元，亦即接近其市值的17%。

由于阿里巴巴将独立上市，将雅虎当成替代投资的投资人可能转向实际购入阿里巴巴股票。此外，雅虎将在阿里巴巴IPO时卖出一大部分持股，往后还可能进一步出脱。雅虎不断萎缩，同时还在不断烧钱，其前景恐怕远不及在迅速发展的中国占据龙头地位的电子商务公司。(完)

(译文审校 王洋)

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