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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 15:49 BJT

美国个股: 雅虎支持阿里巴巴采用合伙人治理架构

路透香港9月27日 - 阿里巴巴第二大股东--雅虎 周五也加入软银 ，声援阿里巴巴 计划采用的合伙人治理架构。

雅虎持有阿里巴巴24%股权，是该公司的第二大股东。雅虎称，保留自己的文化和策略对于科技公司非常重要。

“作为阿里巴巴最大的股东之一，雅虎认为(阿里巴巴)管理层的努力，反映出希望在公司管理上取得长期成功、并兼顾股东权益的愿望，”雅虎首席发展官(chief development officer)Jacqueline Reses在声明中称，她也是阿里巴巴的董事会成员。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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