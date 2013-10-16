（修正）阿里巴巴IPO后 雅虎保留持股数量将高于原先计划

（修正：调整标题措辞，明确雅虎持股数量高于原先计划）

路透旧金山10月15日 - 雅虎(YHOO.O)周二表示，在阿里巴巴集团股票公开上市后，雅虎将保留高于原先计划的持股，希望藉由阿里巴巴的未来成长中获利。

阿里巴巴预料将申请在2014年进行首次公开上市(IPO)，规模估计达150亿美元，集团估值相当于超过1,000亿美元。这是继2012年Facebook(FB.O)之后最受期待的网络股IPO之一。

阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧上周接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市，但尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。

根据一份修改后的协议内容，雅虎所持有的5.236亿股阿里巴巴股份，最高将出售2.08亿股，直接售予阿里巴巴或是在IPO释出。原先协议的最高售股数量为2.615亿股。这份修改后的协议与雅虎季度财报一同公布。

雅虎表示，阿里巴巴IPO之后，雅虎将有权自行决定出售剩余的持股。

阿里巴巴发言人表示，先前协议中规定，IPO之后雅虎必须等一年禁售期结束才能售股，这项规定仍将有效。

雅虎周二公布第二季来自阿里巴巴的业绩，凸显出阿里巴巴的快速成长表现。雅虎持有阿里巴巴24%股权。

阿里巴巴4-6月营收成长61%，至17.4亿美元，净利跳增159%至7.07亿美元。营收增速低于第一季时的71%升幅，但仍高于BGC Partners分析师预估的成长约54%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 田建华)

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