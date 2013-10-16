（修正）阿里巴巴IPO后 雅虎保留持股数量将高于原先计划

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
（修正：调整标题措辞，明确雅虎持股数量高于原先计划）
路透旧金山10月15日 - 雅虎(YHOO.O)周二表示，在阿里巴巴集团股票公开上市后，雅虎将保留高于原先计划的持股，希望藉由阿里巴巴的未来成长中获利。
阿里巴巴预料将申请在2014年进行首次公开上市(IPO)，规模估计达150亿美元，集团估值相当于超过1,000亿美元。这是继2012年Facebook(FB.O)之后最受期待的网络股IPO之一。
阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧上周接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市，但尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。
根据一份修改后的协议内容，雅虎所持有的5.236亿股阿里巴巴股份，最高将出售2.08亿股，直接售予阿里巴巴或是在IPO释出。原先协议的最高售股数量为2.615亿股。这份修改后的协议与雅虎季度财报一同公布。
雅虎表示，阿里巴巴IPO之后，雅虎将有权自行决定出售剩余的持股。
阿里巴巴发言人表示，先前协议中规定，IPO之后雅虎必须等一年禁售期结束才能售股，这项规定仍将有效。
雅虎周二公布第二季来自阿里巴巴的业绩，凸显出阿里巴巴的快速成长表现。雅虎持有阿里巴巴24%股权。
阿里巴巴4-6月营收成长61%，至17.4亿美元，净利跳增159%至7.07亿美元。营收增速低于第一季时的71%升幅，但仍高于BGC Partners分析师预估的成长约54%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 田建华)
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