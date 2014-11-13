焦点：阿里巴巴计划首次发债 融资规模或达80亿美元

图中为阿里巴巴杭州总部的公司标识。 REUTERS/Aly Song

路透纽约11月13日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)下周将试探亚洲、欧洲和美国的投资者，考虑首发债券。两个月前该公司刚刚完成创纪录规模的IPO。

阿里巴巴周一将在波士顿和香港为发债进行路演，这有可能是年内最受追捧的发债活动之一。今年“双十一”阿里巴巴销售额达90亿美元。

阿里巴巴聘雇摩根士丹利、花旗、德意志银行和摩根大通协调此次活动。活动周二将在纽约和新加坡、周三在伦敦继续进行。

“大家都充满期待，”一位市场参与者对汤森路透旗下IFR表示。“这是其首次发债，高质且是名企。这是个很大的全球性题材。“

阿里巴巴由马云在1990年代末创建，如今在全球经济中已成行业巨头，周二中国的“双十一”惊人的销售额更是凸显了这一点。阿里巴巴公布当天销售额571亿元人民币(约合93亿美元)。

穆迪给予这项拟发售的债券评级为A1，这更是锦上添花，阿里巴巴上市“神话”已颇令投资者倾心。

**投资者偏好**

不到两个月前，阿里巴巴凭藉有史以来最大IPO惊艳全球市场，在纽约以每股68美元的价格创下250亿美元上市规模。

自此该公司股价一路上扬近75%，周三收报118.20美元，阿里巴巴市值一举达到2,890亿美元，甚至超过零售业巨擘沃尔玛(Walmart)。

"凭藉股市表现，阿里巴巴在债市也许同样会获青睐，不过，是基于很不同的理由，”Taplin, Canida & Habacht资深投资经理人Scott Kimball说道。

“债市一向非常乐意接受高质素的新债。”

银行业者对IFR表示，预期阿里巴巴将发行约80亿美元债券，在年内五大发债规模案中，可望将占有一席。

大型上市公司很少在IPO之后如此短的时间里就大规模发债。这也突显出阿里巴巴的吸引力，很多人视其为进入广阔中国市场的捷径。

“阿里巴巴携股票市场IPO大获全胜的余威，着手进行大规模发债，将会延续这种上升势头并保持外资对中国零售市场的兴趣，”Calvert的Duch说。

评级机构惠誉认为，发债所筹资金预计将用于偿还现有80亿美元定期银团贷款，这部分贷款已经被全部花完。

一般来说，贷款的限制条件要比债券严格许多，因此这意味着阿里巴巴未来如果有扩张计划，融资方面的自由度将会大得多。

阿里巴巴集团主席马云现在已经是全球最富裕的人之一，他暗示可能寻求在2015年将阿里巴巴的兄弟公司支付宝上市。支付宝是一个在线支付平台。

新债发行也将是四大承销银行的重大胜利，据消息人士称，这四家银行是在异常激烈的竞争中脱颖而出的。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/郑茵 审校 李婷仪/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。