马云呼吁互联网企业自力更生

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透中国杭州9月9日电---中国最大电商企业——阿里巴巴ALIAB.UL创始人马云周日呼吁互联网企业家依靠自身，而非政府，同时对政府官员和经济数据发表了不同寻常的尖锐看法。
马云一向以言辞尖锐出名，在中国商界颇具影响力且人脉极广。
以用户计，中国是世界上最大的互联网市场，互联网行业也是少数几个依赖民间投资、少有国家监督的行业之一。
马云在网商大会上发言称，中国必须依靠市场经济，而市场经济的主导力量是人，是企业家精神。
马云还就官员财富和经济数据的质量抨击了政府。
马云表示，现在大家都不容易，没人过得轻松……那政府官员呢？看看他们戴的手表就知道了。
他指的是，一名政府官员喜欢佩戴昂贵手表的事在网上曝光，引发公众愤慨。
马云还拿中国经济数据的质量调侃了一把，他问观众：“中国有真实的经济数据吗？”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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