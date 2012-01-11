阿里巴巴将债务融资缩减至30亿美元 用以回购雅虎持股--消息

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港1月11日电---三位消息人士周三表示,阿里巴巴集团将其债务融资规模由此前的40亿美元下调至30亿美元,以支持其部分回购雅虎(YHOO.O)所持的40%股份.
消息人士称,阿里巴巴将动用自己的部分现金储备以支持此项交易,阿里巴巴目前有逾30亿美元现金.
雅虎所持阿里巴巴的股权估值约为130亿美元.
阿里巴巴集团由马云一手创立,持有上市公司阿里巴巴网络有限公司1688.HK的73.12%股权.
阿里巴巴对此不予置评.(完)
--编译 黄运涛; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。