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中国财经 | 2012年 1月 11日 星期三 18:26 BJT

阿里巴巴将债务融资缩减至30亿美元 用以回购雅虎持股--消息

路透香港1月11日电---三位消息人士周三表示,阿里巴巴集团将其债务融资规模由此前的40亿美元下调至30亿美元,以支持其部分回购雅虎(YHOO.O)所持的40%股份.

消息人士称,阿里巴巴将动用自己的部分现金储备以支持此项交易,阿里巴巴目前有逾30亿美元现金.

雅虎所持阿里巴巴的股权估值约为130亿美元.

阿里巴巴集团由马云一手创立,持有上市公司阿里巴巴网络有限公司1688.HK的73.12%股权.

阿里巴巴对此不予置评.(完)

--编译 黄运涛; 审校 黄凯

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