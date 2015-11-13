起诉阿里巴巴的奢侈品牌撤回退出和解的威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月12日 - 古驰、圣罗兰和其他起诉阿里巴巴集团 旗下平台售假的奢侈品牌撤回了退出和解的威胁，此前阿里巴巴创始人马云称，宁可输掉官司也不和解。

法国开云集团 旗下品牌的律师Robert Weigel周三晚提交给曼哈顿联邦法院的一封信件中称，这些品牌接受了美国地区法官让他们尝试通过调解人解决分歧的要求。

这些品牌指控全球最大在线零售商--阿里巴巴让31家企业销售假冒商品，侵犯了商标专用权，损害了这些品牌的销售额和声誉。这些品牌也包括巴黎世家和宝缇嘉。

诉讼中援引的一个案例是，一款假冒的“高质量皮革”手提包售价为2-5美元，与售价795美元的古驰正品包相似。这些品牌寻求通过诉讼让阿里巴巴停止售假，并寻求三倍赔偿和惩罚性赔偿。

福布斯上周晚些时候发表的文章援引马云的话称，绝不可能与对方达成和解。“我宁可输掉这场官司，宁可赔钱……但我们会赢得尊严和尊重，”马云说道。

这促使开云旗下品牌退出和解，他们认为马云的言论让调解看起来是徒劳的。

但上述法官周一敦促他们重新考虑，并敦促诉讼双方缓和措辞。“不必要的公开言论可能损害对话，”他写道。“但众所周知，公开立场与秘密对话中的立场是不同的。”

Weigel在信中称，“我们希望情况是这样的，”并且开云旗下品牌将“真诚地参与”调解。

代表阿里巴巴的律师Bruce Rich拒绝置评。（完）