《热点透视》阿里巴巴投资者因中美法律差异而面临风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透纽约6月22日 （撰稿 Richard Beales 编译 张涛） - 中国电商巨头阿里巴巴即将在美国首次公开发行(IPO)，市值可能超过1,000亿美元。但是，股东是否能真正获得所有权呢？美国国会一个委员会适时地提出了这个问题。主要症结在于中国法律不够清晰明确。
美中经济暨安全委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)6月18日发表一篇报告，强调了所谓的可变利益实体(VIE)所蕴含的法律风险。许多中国企业采用VIE，使得不能直接拥有中国企业的海外投资者，可以获得对这些企业的控制权并获得经济效益。
在许多中国企业赴美上市案中，投资者全盘接受了VIE的风险，比如微博 WB.O 最近在美国IPO。外国股东假定，越来越多的中国企业依赖VIE前往海外上市，中国当局不会轻易找企业的麻烦。
阿里巴巴表示，通过VIE持有的企业仅占其资产的17%左右。其余则是外资全资以及多数持有的企业。此外，阿里巴巴在其IPO文件中详细讨论了VIE安排，并援引中国律师事务所的意见称一切都是合法的。
然而，美中经济暨安全委员会的报告称VIE是“复杂的诡计”，并称“在中国可能是非法的”。甚至阿里巴巴也承认，在中国大陆执行合同权利可能很困难。尽管该公司规模够大、根基够牢，对于中国经济来说不容小觑，但潜在投资者面临的危险是，阿里巴巴在敏感的网络产业中树大招风，如果北京决定打击VIE，很容易成为靶子。
美中经济暨安全委员会提出了另一个不太引人注意的法律问题。一旦阿里巴巴在美国上市，必将受制于美国海外反腐败法。例如，如果该公司在账目中错误描述腐败款项，美国当局可能会采取行动。
当然，中国有自己的反腐败法律，而且也没有人反映阿里巴巴做了什么错事。但上述美国报告提醒人们，中国法律安排存在不确定性，而美国法律延伸到海外是确定的，这两方面均存在风险。投资者不应该忘记，阿里巴巴是研究中美法律体系鸿沟的一个案例。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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