阿里巴巴投资10亿美元 提高对东南亚电商平台Lazada持股

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透新加坡6月28日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)再度投资10亿美元至东南亚电商平台Lazada Group，持股比例提高近三分之一，达到83%，加大对东南亚的经营力度。
去年阿里巴巴协议以大约10亿美元买下Lazada控股权。根据协议，在交易完成后的12-18个月，阿里巴巴有权向Lazada部分股东买下剩余股权。
阿里巴巴周三表示，将向Lazada特定股东收购股权，推算估值为31.5亿美元。
阿里巴巴并未公布股东身份，但德国Rocket Internet(RKET.DE)及瑞典Kinnevik(KINVb.ST)分别发表声明证实出售剩余Lazada股权。
阿里巴巴股价在盘前交易下跌0.4%，Rocket股价下跌2.3%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)