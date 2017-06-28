阿里巴巴投资10亿美元 提高对东南亚电商平台Lazada持股

路透新加坡6月28日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)再度投资10亿美元至东南亚电商平台Lazada Group，持股比例提高近三分之一，达到83%，加大对东南亚的经营力度。

去年阿里巴巴协议以大约10亿美元买下Lazada控股权。根据协议，在交易完成后的12-18个月，阿里巴巴有权向Lazada部分股东买下剩余股权。

阿里巴巴周三表示，将向Lazada特定股东收购股权，推算估值为31.5亿美元。

阿里巴巴并未公布股东身份，但德国Rocket Internet(RKET.DE)及瑞典Kinnevik(KINVb.ST)分别发表声明证实出售剩余Lazada股权。

阿里巴巴股价在盘前交易下跌0.4%，Rocket股价下跌2.3%。(完)