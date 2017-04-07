阿里巴巴50亿美元到期一次性偿还贷款将扩大筹资规模-消息

路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。

这13家银行分别为澳新银行(ANZ)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗集团、瑞士信贷、星展银行(DBS)、德意志银行、高盛、汇丰、荷兰安智银行(ING)、摩根大通、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行以及摩根士丹利(Morgan Stanley)。

消息人士称，借款人正以俱乐部贷款形式来进行交易。这笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点，综合收益略高于100个基点。最低核贷额度为2亿美元。

所筹资金将用于一般公司用途，当中也包括再融资。

该公司2016年5月签署一笔40亿美元五年期到期一次性偿还贷款，吸引26家银行参与，当中包括八家原始牵头行兼簿记行，分别为ANZ、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行以及摩根士丹利。当时贷款综合收益为123个基点，利率为较Libor加码110个基点。(完)