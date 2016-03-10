阿里巴巴称已签订30亿美元五年期联贷协议

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海3月10日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周四表示，已经签订一笔30亿美元的五年期贷款。在阿里巴巴积极收购国内外企业股份之际，这将助其一臂之力。
随着在线购物业务量增长放缓，由马云创建的阿里巴巴不断在核心电商领域之外开疆辟土，例如在线视频领域。
阿里巴巴在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，阿里巴巴已经同八家牵头行组成的银团签署联合贷款协议。阿里巴巴还称，如果反应热烈，贷款规模可能会提高。
“该贷款为五年期子弹式贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，如果出现超额认购则或提高贷款规模，”该公司在文件中称。Libor是全球诸多银行在贷款案中采用的指标。
阿里巴巴还称，上述贷款将用于一般企业用途。具体含义未细述。
据华尔街日报上月报导引述知情人士称，阿里巴巴正与多家银行洽谈借入高达40亿美元，以用于扩张计划，其中包括收购。(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。