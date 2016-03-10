阿里巴巴称已签订30亿美元五年期联贷协议

路透上海3月10日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周四表示，已经签订一笔30亿美元的五年期贷款。在阿里巴巴积极收购国内外企业股份之际，这将助其一臂之力。

随着在线购物业务量增长放缓，由马云创建的阿里巴巴不断在核心电商领域之外开疆辟土，例如在线视频领域。

阿里巴巴在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，阿里巴巴已经同八家牵头行组成的银团签署联合贷款协议。阿里巴巴还称，如果反应热烈，贷款规模可能会提高。

“该贷款为五年期子弹式贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，如果出现超额认购则或提高贷款规模，”该公司在文件中称。Libor是全球诸多银行在贷款案中采用的指标。

阿里巴巴还称，上述贷款将用于一般企业用途。具体含义未细述。

据华尔街日报上月报导引述知情人士称，阿里巴巴正与多家银行洽谈借入高达40亿美元，以用于扩张计划，其中包括收购。(完)