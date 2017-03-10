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中国财经 | 2017年 3月 10日 星期五 10:00 BJT

阿里巴巴拟筹集50亿美元贷款 中国科技巨头掀起筹资旋风--基点

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)正与银行洽商，寻求筹集50亿美元新贷款。中国科技巨头企业中正掀起一阵筹资的旋风。

消息人士称，阿里巴巴拟在离岸市场筹资一笔五年期子弹式贷款，融资所得将用于包括再融资等一般营运用途。

此前，阿里巴巴的主要竞争对手腾讯(0700.HK)寻求筹贷至多20亿美元。

阿里巴巴拥有天猫及淘宝等知名电商平台，一直在向云计算、大数据和物流领域进军。

阿里巴巴发言人未予置评。(完)

(编译 王琛；审校 李婷仪)

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