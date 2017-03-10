阿里巴巴拟筹集50亿美元贷款 中国科技巨头掀起筹资旋风--基点

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)正与银行洽商，寻求筹集50亿美元新贷款。中国科技巨头企业中正掀起一阵筹资的旋风。
消息人士称，阿里巴巴拟在离岸市场筹资一笔五年期子弹式贷款，融资所得将用于包括再融资等一般营运用途。
此前，阿里巴巴的主要竞争对手腾讯(0700.HK)寻求筹贷至多20亿美元。
阿里巴巴拥有天猫及淘宝等知名电商平台，一直在向云计算、大数据和物流领域进军。
阿里巴巴发言人未予置评。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。