阿里巴巴到期一次性偿还贷款规模小增至51.5亿美元--TRLPC

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，在有13家银
行承贷后，中国电商巨头阿里巴巴已将五年期、到期一次性偿还贷款的筹
资金额从50亿美元小幅提高到了51.5亿美元。
这13家银行是：澳新银行(ANZ)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗
集团、瑞士信贷、星展银行(DBS)、德意志银行、高盛、汇丰控股、荷兰
安智银行(ING Bank)、摩根大通、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行以
及摩根士丹利。
这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点，综合
收益略高于100个基点。最低承贷额为2亿美元。
所筹资金将用于一般公司用途，包括再融资。
该公司2016年5月签署一笔40亿美元五年期、到期一次性偿还贷款，
吸引了26家银行参与，包括八家原始牵头行兼簿记行：ANZ、花旗集团、
瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行以及摩根士丹利。最
高综合收益为123个基点，利率为Libor加码110个基点。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透台北6月21日 - 台湾证券交易所官员周三表示，若以去年底追踪MSCI明晟新兴市场指数的资产管理规模估算，中国A股纳入初期将令约150亿台币资金流出台股。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。