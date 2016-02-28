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中国财经 | 2016年 2月 28日 星期日 15:58 BJT

阿里巴巴与多家银行洽谈高达40亿美元贷款--WSJ

路透2月26日 - 华尔街日报周五报导引述知情人士称，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)正与多家银行洽谈借入高达40亿美元，以用于扩张计划，其中包括收购。

其中一名人士向华尔街日报表示，这笔贷款预计下个月定案。

阿里巴巴拒绝评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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