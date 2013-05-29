阿里巴巴牵头建智能物流骨干网项目

路透上海5月29日 - 中国最大电子商务集团--阿里巴巴集团周二在深圳联合成立“中国智能骨干网”项目，建设中国国家物流基础设施。据上海证券报周三报导，项目公司注册资本50亿元人民币，第一期投资额达1,000亿元。

该项目公司命名为“菜鸟网络科技有限公司”，投资股东还包括复星集团和多家中国物流企业，阿里巴巴集团董事局主席马云任该合资公司董事长。

马云在昨日发布会上表示，现在中国每天有2,500万个包裹左右，十年后预计每天达2亿个，今天中国的物流体系没有办法支撑未来。而通过建设中国智能骨干网，可以让全中国2,000个城市的任何一个地方在网购24小时内，可送货上门。

据悉，骨干网第一期投资额1,000亿元，计划在5-8年内建立一张能支撑日均300亿网络零售额的智能物流骨干网络，目前已启动各核心关键网络节点的选址工作。据业内人士介绍，“菜鸟”将有约八个大仓储节点组成，首个仓储中心将落户于浙江金华。

报导并引述市场分析称，网络购物的物流配送一直为消费者所诟病，爆仓、送货延迟问题时有出现，“菜鸟”公司的成立，意味着中国电商急需的物流后台有了系统性规划。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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