阿里巴巴集团任命陆兆禧担任新CEO 马云继续任执行主席

路透北京3月11日 - 中国最大电子商务集团阿里巴巴集团ALIAB.UL周一宣布，集团首席数据官兼执行副总裁陆兆禧将于5月10日起接替马云出任集团首席执行官；马云则会继续担任阿里巴巴集团执行主席，继续参与集团的业务战略和管理发展。

据公司新闻稿，陆兆禧于2000年加入阿里巴巴集团，服务公司已经超过十年，任职期间曾先后领导集团旗下支付宝、淘宝网及阿里巴巴B2B三大业务，其成就包括带领淘宝网将电子商务推广到数以百万计的中国消费者。

在马云在给集团员工的信中写道：陆兆禧对新事务的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力令人印象深刻，更重要的是，在阿里13年的经历造就了他乐观且坚韧不拔的毅力，和对小企业，消费者的忠诚和感恩。

“出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，特别是接任我这么一位创始人CEO的班，陆兆禧身上肩负的职责和各方压力可想而知，为此，我特别感谢老陆作出的巨大牺牲和投入。”马云指出。

陆兆禧5月起将全面负责除阿里小微金融服务集团（筹）以外的所有业务，而集团另一位高级管理人员彭蕾则担任阿里小微金融服务集团（筹）的CEO。

马云1月中旬在一封发给内部职工的信中称，他从5月10日起将不再担任阿里巴巴集团的CEO，将全力以赴做好集团董事局主席的工作。他当时并未宣布新任CEO人选。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。