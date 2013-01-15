马云宣布5月卸任阿里巴巴CEO

中国一法院宣判三星因专利侵权赔偿华为8000万元人民币--媒体
路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。
路透香港1月15日 - 阿里巴巴集团创始人马云向员工致信宣布，他于5月10日起将不再担任集团CEO，但会继续担任董事长。
根据路透看到的信件，马云在信中称，他从2013年5月10日起将不再担任阿里巴巴集团的CEO，将全力以赴做好集团董事局主席的工作。
他还称，希望大家不要担心，集团会在5月10日宣布新的CEO任命。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。
路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。