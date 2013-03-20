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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 18:25 BJT

中国经济：未来五年中国零售销售30%将为网购--阿里巴巴主席马云

路透香港3月20日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴 主席马云周三在瑞士信贷亚洲投资会议上称，他预期未来五年中国30%的零售销售将为网购。

马云说他的预测是基于保守估计。他表示，未来五年将是中国电子商务的黄金时期。(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

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