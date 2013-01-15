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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 18:20 BJT

马云宣布5月卸任阿里巴巴CEO

路透香港1月15日 - 阿里巴巴集团创始人马云向员工致信宣布，他于5月10日起将不再担任集团CEO，但会继续担任董事长。

根据路透看到的信件，马云在信中称，他从2013年5月10日起将不再担任阿里巴巴集团的CEO，将全力以赴做好集团董事局主席的工作。

他还称，希望大家不要担心，集团会在5月10日宣布新的CEO任命。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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