更新版 1- 马云称对开云起诉阿里巴巴“感到遗憾”

(新增细节；本文由路透中文网编译提供)
记者 Christine Kim
路透首尔5月19日 - 阿里巴巴（BABA.N）创始人马云表示，法国开云集团(Kering) 旗下奢侈品制造商指控阿里巴巴充当中国假冒商品的销售渠道，“令人遗憾”。
开云集团旗下古驰、伊夫·圣洛朗和其他品牌上周五在美国对阿里巴巴提起诉讼，指控阿里巴巴明知故犯，允许假货商将假冒商品销往全球。
马云在首尔的新闻发布会上表示，他认为开云起诉阿里巴巴的做法令人遗憾，通过与阿里巴巴合作找到解决办法，才是更好的做法。
马云亦称阿里巴巴有兴趣投资美国科技企业，确认了有关阿里巴巴正与苹果就移动支付系统进行商谈的媒体报导。
马云称，阿里巴巴与苹果正就支付系统合作进行商谈，双方想通过多种方式合作，但目前双方正在进行第一个项目的商谈。
本周早些时候新华社援引苹果CEO库克的话称，苹果正在与阿里巴巴进行接触，以在中国推出Apple Pay。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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