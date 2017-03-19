中国阿里巴巴拟在马来西亚设立地区分销中心--消息人士

路透吉隆坡3月18日 - 两名了解情况的消息人士表示，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)计划在马来西亚成立一个地区分销中心，以满足该区域业务快速增长的需要。

该中心将位于吉隆坡国际机场航空城(KLIA Aeropolis)内。航空城占地24,700英亩，由机场运营方--马来西亚机场控股公司(MAHB)(MAHB.KL)牵头开发，预计将吸引超过70亿马币(林吉特)(15.8亿美元)的国内外投资。

消息人士称，阿里巴巴董事局主席马云和马来西亚总理纳吉布预计将在下周吉隆坡的一个活动上宣布相关计划。

“吉隆坡国际机场(KLIA)有现成的设施让阿里巴巴集团在这里进行分销服务试点，如果(阿里巴巴)未来决定扩大服务，也可以在航空城中的其他(未开发)地区扩大建设，”一名消息人士称。

阿里巴巴和马来西亚总理办公室未立即回复置评请求。(完)