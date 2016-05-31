阿里巴巴接河北药监局指示 要求天猫商家停售药品

路透上海5月30日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)已通知“天猫”商家停止出售药品，称一个省级监管机构发布了“紧急”指示，要求停止通过第三方平台销售药品。

路透看到阿里巴巴5月27日发布的一份通知中，援引河北省食品药品监督管理局发布的“药品相关紧急管控措施”通知。详细原因未说明。

河北药监局的指令颇令人意外，因为中国政府正促进非处方药品的零售，承诺利用科技来解决从高药价到医院排队等一系列问题。目前，药品主要通过公立医院销售。

阿里巴巴称，该文件只适用于零售平台网站。但通常药店和制药商在线销售的大部分客流量来自于此类网站。

“自今日起，不要再出售或邮递这类产品，”阿里巴巴称。通知称，该规定不涉及其他医疗产品。

阿里巴巴发言人告诉路透，该公司旗下的医疗产品网站--天猫医药(Yao.Tmall.com)“正在配合并遵守政府要求第三方平台停止出售药品的新规定。”

“虽然政策变化可能会影响到包括天猫医药在内的整个药品电商业务，但业者正在探索使用互联网技术的新方法，来帮助改善传统的药品零售体系，”这名发言人表示。

河北省药监局拒绝置评。

这是中国医药市场改革的最新一次停顿。业内人士去年表示，包括开放网络药品市场在内的改革计划一直被搁置，部分原因是当局担心网上药品销售的监管难题。

非处方药市场受到的影响较大。根据研究公司BMI Research的数据，到2025年非处方药销售额料将增加一倍，达到将近2,000亿元人民币(304亿美元)，外界广泛预计，网络零售商将扮演越来越重要的角色。

在天猫开店的一家药品连锁店高管表示，此次指令的影响可能很大，因为很多公司都依赖天猫进行网上销售。

“多数网上药房都在天猫开店，”这名高管表示，但因事件的敏感性拒绝具名。“这将给全行业带来影响。”

目前还不清楚，此次指令将对其他获得牌照经营第三方药品直销平台的公司有何影响。根据药监局的数据，这些公司包括八百方网上药店(800fang.cn)和沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的网上超市1号店(Yihaodian.com)。

路透未能立即联络到一号店置评，八百方拒绝立即置评。(完)