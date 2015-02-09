阿里巴巴向魅族投资5.9亿美元购少数股份

路透北京2月9日 - 中国阿里巴巴集团(BABA.N)周一表示，将以5.9亿美元购买国内智能手机生产商魅族的少数股权，将硬件增长策略扩展至移动设备领域。阿里巴巴目前市值2,130亿美元，该公司未透露对魅族的持股比例。

魅族表现落后于小米[XTC.UL]等智能手机企业，总部在广东珠海，根据魅族网站，其员工超过1,000人。

阿里巴巴和魅族发布联合声明称，该交易将帮助阿里巴巴通过魅族手机推广自己的移动操作系统，同时魅族能够获得阿里巴巴的电子商务销售渠道和其他资源。

阿里巴巴过去聚焦于软件和服务，包括核心的电子商务业务。现在则扩展至网络电视等硬件领域，投资魅族是这种努力的一部分。

阿里巴巴集团CTO王坚在周一的声明中表示，“此次入股将极大拓展阿里巴巴的生态系统，为生态内的用户提供更好的产品和体验，同时也是阿里巴巴集团移动互联网布局的重要一步。”

中国是全球最大的智能手机市场，据政府数据，中国有5.57亿人通过移动设备接入互联网。

但智能手机销售量有所下降，据中国工信部数据，2014年中国智能手机出货量为3.89亿部，低于上年的4.23亿部。

魅族并不在中国最畅销的智能手机品牌之列。据数据研究机构易观国际(Canalys)，2014年第四季在中国销量最高的四大品牌是苹果(AAPL.O)、小米、三星电子(005930.KS)和华为。(完)

(编译 杜明霞/于春红; 审校 屈桂娟)

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