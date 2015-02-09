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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 9日 星期一 14:58 BJT

阿里巴巴向魅族投资5.9亿美元购少数股份

中国阿里巴巴集团周一表示，将以5.9亿美元购买国内智能手机生产商魅族的少数股权，将硬件增长策略扩展至移动设备领域。阿里巴巴未透露对魅族的持股比例。阿里巴巴现在扩展至网络电视等硬件领域，投资魅族是这种努力的一部分。路透
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