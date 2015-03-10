阿里巴巴任命张建锋统管合并后的零售平台

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透旧金山3月9日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)周一任命张建锋担任新创建的“中国零售平台”的负责人，统管淘宝、天猫和聚划算。
这是自阿里巴巴去年9月上市以来最重要的人事调整之一。此次任命，连同“中国零售平台”的创建，将优化业务流程并提高效率。
阿里巴巴目前的电商交易额超过亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)的总和。规模壮大之后，该公司一直在力争维持过去几年的迅猛成长势头。
目前还不清楚，张建锋的任命会对天猫总裁王煜磊有何影响。
中国新浪网周一报导王煜磊已被免职，但阿里巴巴对他的现况不予置评。
纽约证交所阿里巴巴股价收跌2.2%至82.53美元。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。