阿里巴巴任命张建锋统管合并后的零售平台

路透旧金山3月9日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)周一任命张建锋担任新创建的“中国零售平台”的负责人，统管淘宝、天猫和聚划算。

这是自阿里巴巴去年9月上市以来最重要的人事调整之一。此次任命，连同“中国零售平台”的创建，将优化业务流程并提高效率。

阿里巴巴目前的电商交易额超过亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)的总和。规模壮大之后，该公司一直在力争维持过去几年的迅猛成长势头。

目前还不清楚，张建锋的任命会对天猫总裁王煜磊有何影响。

中国新浪网周一报导王煜磊已被免职，但阿里巴巴对他的现况不予置评。

纽约证交所阿里巴巴股价收跌2.2%至82.53美元。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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