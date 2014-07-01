如何从移动端赚钱是阿里巴巴的挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月1日（记者 Paul Carsten） - 阿里巴巴可能在PC端网上购物中占主导地位，但在智能手机和其他移动设备网购中想复制这样的领导地位还有距离。

阿里巴巴准备今年晚些时候赴纽约上市，目前正投入大量资金试图吸引使用移动设备上网的中国网民。中国6.18亿网民中，80%通过移动设备上网。

阿里巴巴上个月称，来自移动设备的成交量日益增加，移动交易额占总交易额的比例已经超过四分之一。但阿里巴巴的无线电子商务之路有利有弊：移动电子商务带来的营收远低于传统电子商务。

通过移动设备进行的购买往往给商家带来更少的收益，而且很少有互联网企业能克服在智能手机上做广告的挑战。这两个问题可能会打压未来的获利能力。

来自腾讯 微信的竞争让情况更加艰难。

“他们不仅要与其他电子商务企业竞争，还要与通讯软件竞争。这完全改变了他们的竞争力。我觉得同样的利润率是不现实的，”Tech-Thoughts.net分析师Sameer Singh表示。

阿里巴巴今年在移动领域投入了超过30亿美元。该公司上个月提交的招股书中，“移动”被提到了304次，远高于“在线”（264次）、“互联网”（144次）和“电脑”（36次）。

熟悉情况的人士称，阿里巴巴领导层仍在试图加强公司在移动领域的地位，尽管竞争非常激烈。

阿里巴巴尝试控制用户如何通过移动设备获取内容，但其推出的社交通讯应用“来往”没什么人气。

阿里巴巴还投资了美国通讯应用企业Tango，并分别斥资10多亿美元收购手机浏览器公司UCWeb以及电子地图企业高德 。

尽管这些尝试还处于初步阶段，阿里巴巴承认利润率可能受到影响。

“我们的战略投资和并购可能影响未来的业绩，包括拉低利润率和净利润，”阿里巴巴在招股书中称。“成本上升可能对业务和获利能力产生很大负面影响，我们无法确保能够保持净利润增长率或利润率。”

今年1-3月，阿里巴巴集团移动交易额占总交易额的比例从10.7%上升到27.4%。

尽管移动业务占比已经超过四分之一，其利润率却远低于传统的电子商务。1-3月，移动业务仅占线上零售营收的八分之一。

不过盈利情况正在改善。1-3月，移动营收占成交总额的比例从上年同期的0.47%升至0.98%，但仍不足整体电子商务比例的一半。（完）