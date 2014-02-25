阿里巴巴移动应用策略前景如何？

图中手机上的社交应用软件标识分别为Facebook的WhatsApp、阿里巴巴的来往、腾讯的微信，摄于2014年2月24日。 REUTERS/Barry Huang

路透香港/北京2月25日 - 马云旗下的阿里巴巴在与腾讯争夺中国这个全球最大移动市场的竞争中，可能已经输掉了一场战役。

虽然阿里巴巴集团雄霸电子商务市场，但腾讯(0700.HK)的移动社交平台微信却占领了中国智能手机市场。

在Facebook(FB.O)以190亿美元巨资收购WhatsApp之后，阿里巴巴与腾讯在移动市场的争夺倍受关注，并把注意力都集中到了马云身上，尤其是在阿里巴巴准备大规模的首次公开招股(IPO)之际。这次IPO对阿里巴巴的估值可能接近1,300亿美元。

WhatsApp收购案，以及日本乐天集团(4755.T)收购移动短信公司Viber，凸显移动短信平台对于控制用户智能手机体验是多么重要。

“全球科技巨头都意识到，拥有真正流行的移动短信平台，已成为参与这个计算领域竞争的必要筹码，”Kik Messenger公司的执行长Kik Messenger表示。该公司是WhatsApp的对手。“如果想参与移动领域竞争，就必须拥有一款流行的移动短信平台。还没有这样的平台？那就不要玩儿了。”

阿里巴巴在中国发展移动业务的进展一直很困难，它的“来往”移动短信应用尚未产生太大影响，不论是作为一款聊天应用，还是移动游戏平台。据阿里巴巴，截止到11月，来往年拥有1,000万用户。腾讯的微信每月活跃用户达2.72亿个，可以叫出租车、给电话充值甚至可以投资于财富管理产品。

有些观察人士表示，腾讯用户规模太庞大了，阿里巴巴很难追上。

“微信赢下了中国市场，”在台北stratechery.com撰写关于科技业文章的Ben Thompson表示，“微信将是中国市场中的主要应用。腾讯控制了渠道、客户关系，意味着他们能够推广其服务与电子商务，排挤和压制阿里巴巴。”

中国应用商店豌豆荚的数据显示，微信上面发布的游戏升至其下载最多应用排行榜的首位，表明微信的吸引力不仅仅局限于短信应用。

咨询公司Forrester预测，今年中国智能手机数量将超过5亿部。

浏览移动聊天应用下载情况图表：r.reuters.com/qyw86v

**比赛开始**

看上去马云并没有认输。媒体普遍报导，他告诉员工，要是不能为来往拉来100个新用户就得不到年终奖金。他还为那些招揽用户最多的员工提供现金奖励。

上个月，阿里巴巴宣布计划建设移动游戏平台，进军这个被腾讯主导的快速增长领域，而此前该公司曾多次表示不会进入游戏行业。阿里巴巴发言人王帅表示，来往的游戏将专为和微信游戏竞争而设计。“我们...对腾讯游戏一家独大，对游戏生态的破坏很不满，”他在阿里巴巴的微博上写道，“我们必须为游戏争取一个健康生态环境。”

“他们很清楚，他们的手机应用从电子商务角度来说表现不错，”一家了解阿里巴巴战略的香港并购银行家称，“但是人们使用手机的方式正在改变，如果他们不与时俱进，就可能会让微信抢走部分市场份额。”

阿里巴巴已经致力于向客户和用户推广其手机业务，他们设立了5亿元人民币(8,200万美元)的投资基金，向使用其网站的在线卖家发放手机。去年，只要某些省份的用户通过阿里巴巴应用来申请数据，阿里巴巴就会最多赠送2G的免费移动数据流量。

腾讯在春节为微信发布了“红包”功能，用户可以通过智能手机送出传统的红包。马云在个人来往账户上将此举称作“珍珠港偷袭”。腾讯表示超过800万人使用了微信的这项新功能。

**收购目标有限**

阿里巴巴控制着中国电子商务市场大约80%的市场份额，微信等竞争对手短期内还无法对其构成实质性威胁，不过腾讯在基于智能手机的电商领域正在扩大版图。

“理论上来讲，如果阿里巴巴什么也不做，微信可能会彻底接管移动商务市场，这让人不太能接受，”Frost & Sullivan驻东京的科技分析师Marc Einstein表示。

银行家称，阿里巴巴对竞争十分敏感，但与Facebook不同的是，它在收购目标选择以及协议架构设计方面受到诸多限制，因为雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)已经是该公司的大型战略股东。

分析师和银行家提出阿里巴巴有两个可能的收购目标。一个是Naver(035420.KS)旗下的日本短信服务提供商LINE，其用户数达到3.5亿，并表示正准备进行首次公开发行(IPO)；另一个是韩国的Kakao Talk，不过由于腾讯握有其母公司Kakao的13.84%股份，它被阿里巴巴收归旗下的可能性不大。

“如果你不能创建它，那就买下它，”北京的科技投资顾问兼在线社交游戏Kwestr执行长Frank Yu表示。“他们将进行大手笔收购，说不定已经在进行商谈了。”

但Facebook对WhatsApp的超高估值，也推高了同类交易的价码，可能会令达成的任何收购交易代价都更加高昂。WhatsApp只是一款基本的短信应用，而非整合了游戏、金融和电子商务功能为一体的社交平台。

“问题在于(微信)是否会驱使阿里巴巴投身类似Facebook那样的疯狂交易中，”另外一名熟悉阿里巴巴想法的人士表示。“如果阿里巴巴决定大开并购闸门，那么它面对的选项有限，要么买入LINE，要么对Kakao Talk发起收购。这些都是孤注一掷的选择。”

随着腾讯对阿里巴巴的电商帝国步步进逼，马云面对的另一个选择就是承认失败并与腾讯展开合作，通过微信推广阿里巴巴的服务。腾讯本月买下大众点评20%的股份，而且据报正与在线零售商京东商城洽商，合并双方电子商务业务。

“眼下的情况十分艰难而令人不安，”stratechery.com的Thompson指出。“用户都在使用微信。阿里巴巴的最佳选择就是接受现实，并且思考如何共同生存。”

阿里巴巴和腾讯均拒绝置评。(完)

(编译 张涛/朱晓军/徐文焰；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。