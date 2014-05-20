《热点透视》阿里巴巴力图成为受人尊敬的垄断企业

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 石冠兰/朱晓军
路透香港5月20日 -阿里巴巴正在尝试一个新角色：受人尊敬的垄断者。占据着中国在线消费者支出高达84%的份额，阿里巴巴实际上握有全国的网购者。其拥有的付款关联企业是最大看点。两者都成为阿里巴巴即将首次公开发行(IPO)的吸睛之处。而阿里巴巴所面临的长期挑战是，证明其主导地位有助于市场发展，而不是带来制约。
与中国传统意义上的垄断者不同，阿里巴巴的垄断地位来自于民众的欢迎，而不是由于某种官方形式的确立，比如烟草、盐，或者控制电信业或银行业的寡头垄断。那些“坏的”垄断者导致效率低下，而阿里巴巴则相反，为本不会有关联的买家和卖家搭桥。
中国关于市场影响力的思维仍在形成中。2008年制定的反垄断法规定，如果认为有定价过高或过低等不利于市场的行为，允许多重监管者对企业进行调查，甚至包括国企。中国发改委就宽带收费问题对中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)调查了两年多时间。
阿里巴巴尚未成为监管目标。2011年，由于其提高天猫在线商城(Tmall)的商家年费，引发了小商家的抗议。中国商务部随后介入，敦促天猫平息争端。阿里巴巴后来同意，对评级正面的卖家推迟适用新费率。虽然没有迹象显示阿里巴巴有反竞争行为，但此事说明了天猫的市场影响力，令其所作所为既引人注目又敏感。
支付服务--支付宝(Alipay)也同样强势，去年支持了中国一半的在线交易。虽然支付宝并非阿里巴巴IPO的一部分，但注册天猫的用户将自动接受支付宝账户。其他科技公司也曾因关联服务而面临审查。中国最高法院今年判决，软件商奇虎360通过将软件嵌入腾讯QQ，不正当地侵害了腾讯2988.HK权益。
目前，当局似乎接受这个“受人尊敬的垄断者”概念。至少阿里巴巴正帮忙打开其他效率较低的市场：其在线货币市场基金平台--余额宝已经迫使银行推出类似产品跟进。藉此，阿里巴巴有理由说，其庞大规模是为大众谋福利。对投资者而言，问题在于他们对此的信念能坚持多久。(完)
(译文审校 龚芳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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